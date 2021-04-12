AŞI ViRÜSTEN KORUYOR

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, il genelinde Covit19 vakalarında artışın devam ettiğini, bunun en büyük sebebinin ‘varyant virüs’ olduğunu söyledi. Şahin, 65 yaş ve üzerinde yaptıkları aşılama neticesinde çok büyük bir fayda gördüklerini, bunun sonucunda 65 yaş üzeri hastaneye yatma oranının yüzde 15’lere düştüğünü bildirdi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Şahin, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kurumuyla ilgili yatırımlar hakkında bilgi verirken, Yozgat’taki pandemi süreciyle ilgili de bilgiler aktardı. Yozgat’ta Covit19 ile ilgili vaka sayısının arttığını, bunun en büyük sebebinin ise ‘varyant virüs’ olduğuna vurgu yapan Şahin, ‘İngiltere varyantı’ denilen bu virüsün çok hızlı yayıldığını dile getirdi. Şahin, ‘’Başka varyantlar olma ihtimali de var. Sağlık Bakanlığına testleri gönderdik, sonuçlarını bekliyoruz. 500 kadar test sonucu henüz gelmedi’’ dedi.

2 DAKİKADA BULAŞIYOR

Yozgat İl Sağlık Müdürü Şahin, varyant virüsün çok hızlı yayılabildiğini, daha önce kapalı ortamlarda sosyal mesafe ve maskeye dikkat edilmediğinde en fazla 15 dakika içerisinde bulaştığı bilinen virüs şuanda 2 dakikada bulaşabildiğini ‘’O kadar hızlı bir virüs ile uğraşıyoruz’’ hatırlatmasında bulundu. Son bir haftada hastaneye yatışlarda da bir hareketlilik yaşanmaya başlandığını vurgulayan Şahin, ‘’Daha öncesinde 30-35 hastanede yatan hastamız, yoğun bakımda 10, Entübede 3 hastamız vardı. Şuanda hastanemizde yatan 130 civarında hastamız var. Yoğun bakımda 20’nin üzerine çıktı, 12 Entübe hastamız var. Vefat sayımız bir önceki dalgaya göre çok ağır değil. Bu bizim için gevşeme anlamına gelmiyor. Yoğun bakıma yatanlardan, Entübeye yatanlarda yine aynı şeyi yaşayabiliriz, dikkatli olmazsak korkusu üzerimizde hep var’’ diye konuştu.

SINIR İLÇELER SIKINTILI

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat’ta Covit19 konusunda yüz binde 35 olarak başladıklarını, şuanda yüz binde 234’e çıktıklarına dikkat çekti, kırmızı il olarak devam eden Yozgat’ta vaka sayının her geçen gün artığını anlattı. Artışın nedenlerini daha önce araştırdıklarını bildiren Şahin, ‘’Daha önce kırmızı iller ile komşu olan illimizde Aydıncık, Kadışehri ve özellikle Çekerek Tokat’a komşu olduğu için sıkıntılıydı. Çandır, Çayıralan, Yenifakılı, Sarıkaya ve Boğazlıyan’da Kayseri’ye yakın olduğu için sıkıntılılardı. Ancak bu tüm Türkiye’de üçüncü dalganın hızlı bir şekilde ilerlemesiyle ilimizdeki bu yapıda değişti. Şuanda bütün ilçelerimizde kendi nüfusuna oranla belirgin artışları seyrediyoruz. Yozgat merkez başta olmak üzere özellikle Çekerek, Sorgun, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sarıkaya’da bu artışları yaşıyoruz. Bu artışların yaşanması bizlerin eksikliğinden kaynaklanmıyor’’ ifadelerini kullandı.

EN ÇOK VAKA

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Şahin, 29 Mart-4 Nisan arasında yaptıkları çalışmada pozitif vakalarda ev hanımlarının ilk sırada olduğunu, öğretmen, öğrencilerle, sağlık kurumunda çalışanlarında da hızlı bir artışın yaşandığını kaydetti. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan işletmelerde çalışanlara yönelik eğitimler verildiğini hatırlatan Şahin, bu eğitimler neticesinde çalışanlarla ilgili sıkıntının ortadan kaldığının altını çizdi. Dr. Şahin, 65 yaş üzeri hem nüfusu yakından takip ettiklerini dile getirdi, ülke genelinde olduğu gibi 65 yaş üzeri hastaneye yatma oranının Yozgat’ta da yüzde 15’lere kadar düştüğüne vurgu yaptı. Şahin, 65 yaş üzerindeki hastaların ağırlaşma oranlarının da biraz daha düştüğünü, 65 yaş ve üzerinde yaptıkları aşılama neticesinde çok büyük bir fayda gördüklerinin bildirdi. Şahin, ‘’Diğer taraftan genç nüfusta pozitif oranları artmaya başladı. Genç nüfusta da bulgulu pozitifler artmaya başladı. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerin ileriye dönük çok doğru tespitler olduğunu gördük. Şuanda daha dikkatli bir şekilde çalışmalara devam edersek Yozgat’ta kendi kendimize aşamayacağımız bir sorun olmadan bu üçüncü dalgayı da atlatacağız’’ diyerek, konuşmasını noktaladı. •İHSAN ÇELİKKAYA•