AŞI UYARISI

DÜNYAYI etkisi altına alan Covit-19’la mücadele sürerken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, son günlerin en çok konuşulan konusu olan zatürre ve grip aşıları hakkında bilgi verdi. Uzman Dr. Işık, zatürre ve grip aşılarının her ikisini de yaptırması gereken hasta grubunu açıklarken, her iki aşının da insanları Covid-19 virüsünden korumadığını, ancak aşılı kişilerin hastalığı daha hafif geçirmelerini sağlayabileceğini söyledi.‘’Zatürre ve grip aşısı Covit-19 virüsüne karşı korumaz’’ diyen Dr. Işık, ‘’Fakat olası bir covid durumunda bağışıklığın zayıflaması ile birlikte hastalığa eklenebilecek zatürre ve grip Covid’in daha ağır geçmesine sebep olabilir. Aşı, grip ve zatürre olma ihtimalinizi azaltacağı gibi Covid ile birlikte zatürre ve grip olma ihtimalinizi de düşürür” dedi. Dr. Işık, zatürre aşısının pnömokok olarak adlandırılan bir grup bakterinin neden olduğu özellikle zatürre ve diğer enfeksiyonlara karşı korunmak için uygulanan bir aşı olduğunu ifade etti. Dr. Işık, ‘’Polisakkarit pnömokok aşısı (PPA) ve konjuge pnömokok aşısı (KPA) olmak üzere iki tür pnömokok aşısı vardır. Polisakkarit pnömokok aşısının koruyuculuğu 5 yıl olduğundan 65 yaş altı kişilerde 5 yılda bir tekrarlanmalıdır. Konjuge pnömokok aşısı ise ömür boyu koruyucu olduğu için tek bir doz yapılması yeterlidir. 65 yaş üstü tüm bireyler kronik akciğer hastalığı olanlar, kronik kalp hastalığı olanlar, kronik karaciğer hastalığı olanlar, diyabeti olanlar, alkol bağımlılığı olanlar, sigara içenler, bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar, HIV pozitif kişiler, dalağı olmayan hastalar ve kanser hastaları zatürre aşısı yaptırmalıdır” diye konuştu. İki aşının birlikte önerildiği hastalarda ilkinde konjuge aşı, 8 hafta sonrasında polisakkarit aşı önerildiğini anlatan Dr. Işık, ‘’Eğer önceden polisakkarit aşı yapılmışsa da, en az 1 yıl sonra konjuge aşı önerilmektedir’’ ifadelerini kullandı.