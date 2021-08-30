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Aşı standı ilgi görüyor

Yozgat'ta düzenlenen 11. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda yeni tip koranavirüs (Covid19) aşı standı ilgi görüyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:15
Aşı standı ilgi görüyor

Fuarı gezen vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan aşı noktasında da Kovid-19 aşılarını yaptırabiliyor. Aşı olan vatandaşlardan İhsan Canpolat, fuarı gezmeye geldiğini belirterek, "Aşımı yaptırmaya fırsatım olmamıştı. Burada da aşı yapıldığını görünce aşımı yaptırdım" dedi. Yasemin Yorulmaz da fuar alanında çalıştığını belirterek, "Aşımı yaptırmamıştım, fuarda da aşı noktasını görünce aşımı yaptırdım. Daha önce korkuyordum, korkacak bir şey yokmuş. Bütün genç arkadaşlar da gelsin aşılarını yaptırsın" diye konuştu. (aa)

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Aşı Standı Ilgi Görüyor
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