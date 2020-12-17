AŞI OLMADAN KURTULAMAYIZ!

YENİ tip koronavirüs (Covid-19) aşısının faz-3 çalışmalarında gönüllü olarak aşı yaptıran Türkiye Bilimler Akademisi Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü hemşehrimiz Prof. Dr. Taner Demirer, "Biz eğer bu pandemiyi yok etmek istiyorsak, aşılanmak lazım. İnsanlar aşılanmazsa bu pandemiyi yok edemeyiz" dedi. Demirer, Covid-19 salgınının bütün dünyada tarihsel şok etkisine sebep olduğunu belirtti. Bu tür durumlarda aşı çalışmalarına yardımcı olmak gerektiğine işaret ederek, Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı için gönüllü olduğunu aktaran Demirer, "Faz-3 çalışmalarına gönüllü olarak katılmaya karar verdim. Birçok arkadaşımız da katıldı. Burada denek olmak kutsal bir şey. Sonuç olarak aşının kullanılabilir hale gelip, onay alıp insanlığın hizmetine sunulması önemli. Ben de denek olarak çalışmaya katıldım ve iki doz aşı yapıldı. İlki 18 Kasım'da ikincisi de 2 Aralık'ta iki hafta arayla. Türkiye'de, Brezilya'da, Endonezya'da Çin aşısının çalışmaları birçok ülkede devam ediyor" dedi.

BEN ÇOK KORKMADIM

Demirer, Çin aşısının inaktive edilmiş olmasına değinerek, "Bildiğimiz zararsız bir aşı. Ölü aşıların çok büyük, beklenmedik yan etkisi olmuyor. Dolayısıyla ben çok korkmadım, ölü aşı olduğu için yaptırmaya karar verdim. Aşıyı olduktan sonra iki gün halsizlik oldu, aşı yapılan omzumda hafif bir ağrı oldu. 3'üncü, 4'üncü, 5'inci günlerde biraz üşüme ve 37 derece gibi hafif ateş oldu. Sonra bu bulgular kayboldu. İkinci aşıdan sonra hafif halsizlik hissettim, fazla bir şey hissetmedim. Başka da bir yan etki olmadı ama genellikle birçok denek arkadaş, iki gün süren bir halsizlik, bazen de aşı yapılan bölgede ağrı olduğu şeklinde beyan ediyorlar" diye konuştu. Aşılara ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu anlatan Demirer, "Bu zamana kadar yapılan açıklamalarda hem Amerika hem de Pfizer/BioNTech aşılarının yüzde 94-95 oranında etkili olduğunu gördük. Endonezya'dan bir açıklama yapıldı, Çin aşısı yüzde 97 oranında koruyuculuk/bağışıklık etkisi yarattığı yönünde. Türkiye'deki, Brezilya'daki sonuçlar da belli olunca Çin aşısının da ne kadar bir koruyuculuk sağladığını daha iyi öğreneceğiz" ifadelerini kullandı. Demirer, Çin aşısı veya Pfizer/BioNTech olsun insanların bu aşıyı yaptırmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bu çok ciddi bir pandemi. Biz eğer bu pandemiyi yok etmek istiyorsak aşılanmak lazım. İnsanlar aşılanmazsa bu pandemiyi yok edemeyiz. Bir toplumda yüzde 50'si, 60'ı aşılanıp yüzde 30-40'ı 'hayır ben aşılanmayacağım' derse o zaman bu salgın kaybolmaz. Aşılamayı çok iyi bir oranda yapmak lazım. Global bir çözüm önemli. Gidip Kuzey Amerika'yı, Avrupa'yı aşılarsınız ama Afrika'yı diğer ülkeleri aşılamazsanız o zaman yine pandemi dünyada silinmez. Adaletli bir yaklaşım şart. Eşitlik içinde fakir ülkelere de imkan sağlayarak global bir çözüm bulmak önemli burada" diyerek, açıklamasını sürdürdü. (aa)