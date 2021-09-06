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AŞI OLANA GEZi HEDiYE

Yozgat’ta köyde yaşayan kadınlardan Covid19 aşısını olanlar muhtar tarafından, aşı olmayanları teşvik için geziye götürüldü.

06 Eylül 2021 Pazartesi 08:58
AŞI OLANA GEZi HEDiYE

Covid19 vakaları artmaya devam ederken, aşı oranını artırmak amacıyla Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalara Yozgat’ta yerel yönetimden de destek geldi.
Yozgat Merkeze bağlı Kaşkışla Köyü Muhtarı Sadık Karabulut, köyde Covid19 aşısını olan kadınları geziye götürüp, aşı olmayanları da teşvik etmeye çalışıyor. Muhtar Karabulut, köyde yaşayan kadınlardan 20’sinin Covid19 aşılarını olduğunu belirterek, aşı olmayanları da teşvik etmek amacıyla Nevşehir Hacı Bektaş, Avanos, Göreme, Üçhisar’ı kapsayan Kapadokya bölgesine götürüp, gezdirdi. Karabulut, ‘’Gezimizde, öncelikle hünkarın huzurunda dualar edildi, daha sonra Hacıbektaş Belediye Başkanımız Sayın Arif Yoldaş Altıok bizleri belediyede misafir etti. Bu vesile ile Covid19 aşısı olmayanlara ülkemiz ve çocuklarımız için aşı olmaya davet ediyoruz’’ dedi. 
Kaşkışla Köyü Muhtarı Sadık Karabulut, köyde yaşayanları aşı olmaya davet ederken, aşı olanlara yönelik gezi ve benzeri etkinlikler yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. 

Son Güncelleme: 06.09.2021 08:27
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AŞI OLANA GEZi HEDiYE
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