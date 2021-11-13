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AŞI MERKEZi OLDU!

Yozgat Belediyesi tarafından, KOP tarafından verilen mali destek ile ‘Eğitim ve Kültür Merkezi’ olarak dizaynı yapılan tarihi eski Askerlik Şubesi binası, açılışı yapılmadan şimdi de Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilerek, geçici aşı merkezi yapıldı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:43
AŞI MERKEZi OLDU!

Tarihi Askerlik Şubesi binası ‘Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi’ yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi. Açılış yapılmadan bina Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne geçici olarak tahsisi yapılarak, ‘Aşı Merkezi’ olarak kullanılmaya başlanıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, ‘’Yozgatlı vatandaşlarımızın Covid19 Aşısına daha kolay ulaşımını sağlamak amacı ile Cumhuriyet Alanındaki Aşı Uygulama Noktası artık eski Askerlik Şubesinde haftada 7 gün Saat 10:00 ile 17:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet verecektir’’ denildi. Yozgat Belediyesi’nin KOP İdaresi’nin verdiği destek ile şehir merkezindeki tarihi Askerlik Şubesi binasının ‘Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi’ne dönüştürülmesi çalışmaları bir süre önce tamamlanarak, açılışa hazır hale getirildi. KOP idaresinden 450 bin lira civarında kaynak alarak, yatırım yapılan tarihi eski Askerlik Şubesi binası içerisinde ‘robotik kodlama, zeka oyunları, müzik atölyesi, resim atölyesi’ bulunuyor. Sohbet toplantılarının da yapılabileceği binada, çocuk okuma kütüphanesi de yer alıyor. Askerlik Şubesi, restore edildikten sonra daha önce de Belediye Su Tahsilat Bürosu, yardım toplama etkinlik merkezi, sergi gibi faaliyetler için de tahsis edilmişti. 

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