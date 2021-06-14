AŞI KONUSUNDA ÇOK GECiKiLDi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, geçen yıl itibariyle aşı yokken bütün dünyada ülkelerin tedbirler aldığını, Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığının en büyük hatasının aşılar ile ilgili siparişlerde geç kalması olduğunu söyledi.

İYİ Partide siyaset yapmaya karar verip, Toplumsal Politikalar Başkanlığı ARGE’den sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlenen Prof. Dr. Demirer, parti rozetini memleketi Yozgat’ta taktı. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, ‘’Hoş geldiniz’’ diyerek, parti rozetini takmasının ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Demirer, Cevid19 sürecini değerlendirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, geçen yıl itibariyle aşı yokken bütün dünyada ülkelerin gerekli tedbirleri aldığını hatırlattı, ‘’Ama bizim sağlık bakanlığımızın en büyük hatası aşılar ile ilgili siparişlerde geç kaldı. Çin 2 milyar nüfusa sahip bir ülke. Çin kendi nüfusunu aşılamaya başlayınca bize aşı gelmedi. Şuan itibariyle bizim ülkemizde insanların en az yüzde 60-65’inin aşılanmış olması gerekiyor. Hala biz yüzde 22’lerdeyiz. Dolayısıyla Türkiye aşılamada geri kaldı’’ dedi. Türkiye’nin aşılama konusunda dünyada 13-14’üncü sıralarda olduğunu vurgulayan Demirer, günde bir milyon insana aşı yapılarak, hiç olmazsa temmuzun ortasına kadar yüzde 65’inin aşılanması gerektiğine dikkat çekti. Demirer, aşılama programının oldukça yavaş gittiğine de dikkat çekerek, ‘’Bir de mutasyona uğramış virüsler olduğuna göre, onlar tabi Hindistan’da 1,5 milyona yakın insan öldü. Böyle mutantlı bir virüs buraya geldiği zaman bizim ülkemizdeki tahribat daha yüksek olur. O nedenle biran önce aşılanmanın yapılması, hatta tereddüt gösteren vatandaşlarımızın da aşılarının yapılması önemli. Aşı karşıtlığı yanlış, bu aşıların önemli bir yan etkisi yok. Dolayısıyla herkesin aşılarını yaptırması lazım. Hatta birçok ülkede Amerika’da bu gün yüzde 70’lerde, İngiltere yüzde 70, İsrail tamamını aşıladı. Bazı ülkeler yüzde 70’leri buldu, biz geriden gidiyoruz’’ diye konuştu.

SİPARİŞTE GEÇ KALINDI

Prof. Dr. Demirer, ABD, İngiltere, İsrail gibi ülkelerde artık çocuklara, 12-18 yaş arasındaki insanlara aşı yapıldığının altını çizerek, ‘’Buradaki en büyük sıkıntı sipariş sisteminde geç kalınmış olması, yumurtaların tek sepete konmuş olması, farklı aşılardan da sipariş edip zamanında alınıp vatandaşlarımıza yapılması gerekiyor. Eğer bu programda gecikme olursa günde bir milyon insan aşılanmazsa bir müddet sonda tekrar yeni bir dalgayla karşılaşabiliriz. Bu da Türkiye’ye çok büyük zarar verir. Türkiye ekonomik sıkıntılar içerisinde 2019 yılında turizm gelirimiz 35 milyar dolar yıllık. Pademi ile birlikte bu 12 milyar dolara düştü. Şimdi aşılama yapamazsanız ve yeni bir dalga gelirde Türkiye tekrar kırmızı listeye girerse o zaman turizm gelirlerimiz 5 milyar doların altına düştüğü an Türkiye son baharda ciddi bir ekonomik krize girer’’ şeklinde konuştu.

MASKEYİ İHMAL ETMEYİN!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Covid19 ile mücadelede tek çarenin aşıların yapılması, vatandaşların da maskelerini takması olduğunu bildirdi. Demirer, ‘’Maskenin ihmal edilmemesi gerekiyor. Ankara’da İstanbul’da restoranlara bakıyorsunuz yüzde 50 kuralına uyulmuyor. Yani bu kurala uymak lazım ve mümkün oldukça da çok fazla riskli bölgelere gitmemek gerekiyor. Aşılama eğer yapılır yüzde 70’leri bulursa Türkiye’nin son baharda önü açılır. Yerli aşılar etkili olur da kendi aşımızı kullanmaya başlayabiliriz’’ dedi. AK Parti iktidarının en büyük hatasının 2011 yılında kanun hükmünde kararname ile 1928 yılında Atatürk tarafından kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünü kapatması olduğunu hatırlatan Demirer, ‘’Çok büyük bir hata. Şuanda refik saydam açık olsaydı, biz aşımızı daha çabuk yapardık. Bu Enstitü kolera salgınında 1933’lerde Çin’e bedava kolera aşısı gönderiyordu. Çin’de o zamanlar aşı teknolojileri yoktu. O zan çok büyük bir başarı. Şimdi Çin’den aşı bekliyoruz. Çin’den şu kadar aşı gelirse başarılı sayılıyoruz, nereden nereye. Bu çok büyük bir hataydı’’ ifadelerini kullandı. •İhsan Çelikkaya•