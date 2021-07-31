AŞI KAMPANYASINA DESTEK

Yozgat Valiliği tarafından başlatılan ‘Sağlıklı yaşam için aşını ol’ kampanyasına milletvekilleri ve bürokratlar, Cumhuriyet Alanı'nda kurulan aşı çadırını ziyaret ederek destek verdi. 187 bin 168 birinci doz, 150 bin 817 ikinci doz olmak üzere toplam 337 bin 985 doz aşının yapıldığı Yozgat il genelinde 46 sağlık ekibinin günlük 20 bin doz aşı yapabilecek kapasitede olduğu bildirildi. Valilik, aşılanma oranını artırmak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında vatandaşların aşılarını eksiksiz olmaları konusunda anonslarla uyarılarda bulunuyor. Aşı kampanyasına katılımı artırmak amacıyla Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda kurulan aşı çadırını ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat’a Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ve İbrahim Ethem Sedef ile birlikte bürokratlarda eşlik etti. Vali Polat, Milletvekili Sedef ile aşılarını olmayan bürokratlar aşılarını yaptırdı. Vali Polat, günlük aşılama oranının arttığını hatırlatarak, 6-7 bin kişiye aşı yapılmasına karşın bunun yeterli olmadığının altını çizdi. Covid19 salgını ile mücadelede aşılanmanın tek çare olduğunun altını çizen Vali Polat, Covid19 geçirenlerde, aşı olanlar ile olmayanların arasındaki farkın görüldüğünü, aşı olanların hastalığı daha rahat atlattıklarını bildirdi. Vali Polat, ‘’46 mobil ekibimiz aşılama ile ilgili çalışma yapıyor. Çağırsınlar, biz vatandaşımızın ayağına kadar gideriz. Çare aşıda diyor ve bu konuda herkesin hassasiyet göstermesini bekliyoruz’’ dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de Covid19 aşılamasının Yozgat’ta yeterli olmadığını hatırlatarak, Türkiye'de en fazla aşılama yapılan illerden birisinin de Yozgat olması için gayret gösterilmesi gerektiğini kaydetti. 7'den 70'e herkesin aşı olmasını istediklerine vurgu yapan Başer, ‘’Her geçen gün vakalarımız artarak devam ediyor. Toplum ve insan sağlığımız için Pandemiyle etkin mücadelemizde tüm vatandaşlarımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum’’ diye konuştu. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Sedef de üçüncü doz aşısını oldu, kampanyaya herkesin katılarak, aşılarını yaptırmalarını istedi. Sedef, ‘’Pamdeminin biran önce ülkemiz gündeminden düşmesi, can kayıplarının son bulması, kısıtlamaların olmadığı güzel günler için tüm hemşerilerimizi meydanda kurulan aşı çadırında randevu almaya gerek olmaksızın aşı olmaya davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı.