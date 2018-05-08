Aşı farkındalığı

Aşının insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri gibi mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin etkilerinin ortadan kaldırılarak, geliştirilen biyolojik maddelerden oluştuğu belirtildi. Belirli hastalıklara yönelik geliştirilen aşıların, hastalığa yakalanmadan önce kişilere ulaşıp, vücutlarının savunma mekanizmasını uyararak bu hastalıklara karşı direncini sağlamak amacıyla verildiği hatırlatıldı.