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Aşı anlatıldı

Yozgat’ın Yenifakılı İlçesinde Başhekim, öğrencilere Covid19 aşısı hakkında bilgilendirme yaptı.

11 Kasım 2021 Perşembe 00:04
Aşı anlatıldı

Yenifakılı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdullah Furkan Özsaraç, Adem Karacabay Anadolu Lisesi öğrencilerine Covid19 aşısı hakkında bilgiler vererek, aşı olmanın öneminden bahsetti. Bilgilendirme programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, okul yöneticileri ve öğretmenler de katıldı.Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdullah Furkan Özsaraç, Adem Karacabay Anadolu Lisesi öğrencilerine Covid19 aşısı hakkında bilgiler vererek, aşı olmanın öneminden bahsetti. Bilgilendirme programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, okul yöneticileri ve öğretmenler de katıldı.

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