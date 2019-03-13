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Asbestli borulara son verilmeli

YOZGAT DP Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan, Sağlık Bakanlığının da asbestli boruların insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunu duyurduğunu belirterek, Yozgat’ta halen kullanılmakta olan asbestli boruların tamamının yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Asbestli borulara son verilmeli

YOZGAT DP Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan, Sağlık Bakanlığının da asbestli boruların insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunu duyurduğunu belirterek, Yozgat’ta halen kullanılmakta olan asbestli boruların tamamının yenilenmesi gerektiğini söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Asbestli borulara son verilmeli

Doğan, 2000 yılından bu yana asbestli boruların kullanıldığını, İller Bankası’nın nerelerde bu borulardan bulunup, bulunmadığını bildiğini kaydetti. Doğan, ‘Yani Yozgat'ta Cemil Çiçek’in belediye başkanlığı döneminde döşenmiş olan asbestli borular hâlâ kullanılmaktadır. Göstermelik bir hat değiştirilmiş olsa da Yozgat şehir merkezinde asbestli borulardan hâlen kullanılmaktadır.  Belediye Başkanı olduğum gün, ilk proje bu boruların tespiti ve değiştirilmesi olacaktır’ dedi.

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