Asbestli borulara son verilmeli

Doğan, 2000 yılından bu yana asbestli boruların kullanıldığını, İller Bankası’nın nerelerde bu borulardan bulunup, bulunmadığını bildiğini kaydetti. Doğan, ‘Yani Yozgat'ta Cemil Çiçek’in belediye başkanlığı döneminde döşenmiş olan asbestli borular hâlâ kullanılmaktadır. Göstermelik bir hat değiştirilmiş olsa da Yozgat şehir merkezinde asbestli borulardan hâlen kullanılmaktadır. Belediye Başkanı olduğum gün, ilk proje bu boruların tespiti ve değiştirilmesi olacaktır’ dedi.