Antibiyotik dönemi bitiyor

Sağlık Bakanlığının gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için uygulamaya koyduğu 'Hızlı antijen testi' yaygınlaşıyor. Aile, çocuk, kulak burun boğaz ve acil servis hekimleri 5 dakikada sonuç veren bu testi yaparak antibiyotik kullanımına karar veriyor.

Türkiye'nin ilk şehir hastanelerinden Yozgat Şehir Hastanesi'nde de uygulanmaya başlayan test, beta mikrobunu tespit ediyor, uzman hekim bu sonuca göre hastasına antibiyotik yazıyor. Bu durum en çok da faydasından çok zararı tartışılan antibiyotik ilacını kullanmak zorunda kalan anneleri mutlu etti.

Yozgat Şehir Hastanesi Yöneticisi Aziz Ahmet Surel, Sağlık Bakanlığının yeni uygulaması olan hızlı antijen uygulamasını polikliniklerde uygulamaya başladıklarını belirterek; "Daha çok üst solunum yolu şikayeti ile başvurulan polikliniklerde, acil, çocuk hastalıkları, kulak burun boğaz ve dahiliye polikliniklerimizde boğazda mikrobun türediği bademcik bölgesinde sürüntü yapılarak çok hızlı 5 dakika gibi bir sürede beta mikrobu üremesi var mıdır yok mudur bunu antijen testi ile tespit ediyoruz" dedi.

Bu test sayesinde üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılan ve tedavide katkısı olmayan antibiyotiklerin gereksiz kullanımını önleyeceklerini belirten Surel, şunları kaydetti:

"Ve bu da bizim hastalarımızın tedavilerinde elimizdeki en etkili silahlardan olan antibiyotiklerin etkinliğini kaybetmemize sebep olmakta. Bilinçli antibiyotik kullanımı, gereksiz vakalarda antibiyotik tüketiminden kaçınılması için bakanlığımızın getirmiş olduğu bu uygulama ile çocuklarımız da, hastalarımızda hızlı antijen testini uygulayarak sadece strestikop üreyen hastalarımıza antibiyotik vermek yolu ile çocuklarımızın antibiyotik kullanımının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Şuandaki uygulamamızda da bunun faydasını büyük oranda görüyoruz. "

Bakanlığın da belirttiği şekilde doktor tavsiyesi olmadan ve kesinlikle öngörülmeden antibiyotik kullanmasını tavsiye etmediklerini ifade eden Surel, gereksiz antibiyotik kullanımının çocukların gelecekte antibiyotik direncine maruz kalmalarına ve tedavilerinin daha da zorlaşmasına yol açtığını sözlerine ekledi.

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Hakkı Akbeyaz de uygulamanın gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için etkili bir yöntem olduğun söyledi.

Özellikle çocuk yaş gurubunda boğaz enfeksiyonunun sıklıkla görüldüğünü hatırlatan Akbeyaz, bu tür durumlarda antibiyotik kullanılıp kullanılmayacağına hızlı antijen testi ile karar verdiklerini kaydetti.

Yaklaşık bir aydır hastanede kullanılan uygulamanın faydalarını anlatan Akbeyaz;

"Antibiyotik kullanımına, hastamızın şikayetinin süresi, muayene bulguları gibi durumlarda karar veriyorduk. Yine bu durumlarda karar veriyoruz ama bu test de bize oldukça yardımcı oluyor. Bu testin sonucuna göre de bazen sonuç değişebiliyor. Maalesef antibiyotik kullanımı organ hasarlarından obeziteye kadar pek çok olumsuz problemi var. Ayrıca toplumda gelişen antibiyotik direncini de meydana getiren bir olay. Bundan dolayı bilinçsiz antibiyotik kullanımını istemiyoruz.

Bu testin benzerleri farklı yöntemle yapılanları var. Bunlardan 2-3 saat civarında yanıt alıyoruz. Laboratuar ortamında yapılan bir testti. Sonucunu biz bilgisayarda görüyorduk. Ancak burada doğrudan direkt olarak görebiliyoruz. Yaklaşık 5 dakika sürüyor testin yapılması ve sonucunun okunmasına kadar. Oldukça pratik bir test. Sadece hastamızın boğazından bir sürüntü alınması gerekiyor. Onu bazı karışımlarla birleştirip sonuçlarını okuyoruz" diye konuştu.