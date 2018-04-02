Anne sütünün önemi anlatıldı

Anne-Bebek Dostu Hastane unvanına sahip Yozgat Şehir Hastanesi’nde, 2018 eğitim programı kapsamında Kadın Hastalıkları Servisi, LDRP Servisi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Sezaryen Ameliyathanesi, Çocuk Hastalıkları Servisi ve Kadın Hastalıkları Polikliniği sağlık çalışanlarına yönelik, anne sütünün önemi, yetersiz anne sütü alınmasının nedenleri, Anne ve Bebek Dostu Hastane kriterleri, Türkiye’de emzirme oranları ve daha birçok konuda 20 saatlik eğitim düzenlendi. Bu eğitimle sağlık çalışanlarına farkındalık oluşturmak hedeflendi. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri hastane Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel tarafından verildi.