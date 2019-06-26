Anne sütü hazinedir

Bütün bebek ve çocukların sağlıklı olmak ve sağlığını korumak için yeterince beslenme hakkına sahip olduğuna, emzirmenin ise bebeklere ve çocuklara bu hakkı sağlayan en ideal yöntemlerin başında geldiğine dikkat çekildi. Konuyla ilgili halkı bilgilendiren ebe ve sağlık memurları, tüm doğan bebeklerin doğumdan sonra hemen emzirilmeye başlanması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6 aydan sonra ise ek besinlere başlanması ve bebeğin bırakana kadar anne sütüyle beslenmesi gerektiğini belirttiler. Emzirmenin son derece sağlıklı ve doğal yöntem olduğun vurgulanırken, doğumdan hemen sonra başlanması da söylendi. Gereksiz yere başlanan ek gıdalar sonucunda bebeklerin kısa sürede anne sütünden vazgeçtiğinin altını çizen sağlık ekipleri “Anne sütü temiz, en uygun sıcaklıkta ve sağlıklıdır. Anne sütünü vermek için para harcamaya gerek yoktur. En ekonomiktir. Anne sütüyle beslenen bebeklerde alerjik hastalıklar çok daha az görülür. Ayrıca emzirme sırasında anne ile bebek arasında duygusal bağ oluşur” dediler. Emzirme ile ilgili stantta halka geniş bilgi sunan görevliler, tüm annelerin sağlık kuruluşlarından konuyla ilgili yardım alabileceğini anlattılar.