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Anne Dostu hastane

SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri, Yozgat’taki anne dostu unvanlı hastanelerde incelemelerde bulundu.

Anne Dostu hastane

SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri, Yozgat’taki anne dostu unvanlı hastanelerde incelemelerde bulundu.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Anne Dostu hastane

Yozgat Şehir Hastanesi’nden sonra Boğazlıyan ilçesinde de Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan bakanlıktan gelen heyet üyeleri, sürenin bir yıl daha uzatılması noktasında görüş birliğine vardı. Doğum hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine yönelik yürütülen Anne Dostu Hastane Programı kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi ve Boğazlıyan Devlet Hastanesi 2017 yılında ‘Anne Dostu Hastane’ unvanını almıştı. Ekiplerin yılda bir kez yapmış oldukları değerlendirmeler sonucunda, her iki hastanede de ‘Anne Dostu Hastane’ unvanlarının devam ettirilmesi uygun bulundu. 

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