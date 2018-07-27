Anne dostu unvanı alan dört hastane ile il olarak Yozgat, ülke genelinde 2. sıraya yükselmiş oldu. Doğum öncesi, anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimlerinin verildiği Gebe Bilgilendirme Sınıflarında, gebeliğin son aylarında anne adaylarına doğum odalarının tanıtıldığı süreç ile devam eden ve daha önce hastanelerde doğum yapan annelerle yüz yüze görüşülerek Anne Dostu Hastane kriterleri olarak değerlendirme yapılıyor. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan yerinde değerlendirme sonrası, Anne Dostu Hastane unvanı alınabiliyor. Anne Dostu Hastanelerde, doğumlar tek kişilik odalarda gerçekleştiriliyor. Her doğum odasında hasta kişisel kullanımına yönelik lavabo, wc, duş alanları, gebe yakınları için özel ayrı bekleme ve bilgilendirme alanlarının oluşturulduğu, anne ve bebek odaklı doğum odaları ile tüm anne adayları için hizmet veriliyor. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ‘’Doğuma, uygun bir refakatçi ile hazırlanan gebeler hastanede kendilerini ev ortamında gibi rahat hissetmektedir. Mahremiyetlerine özen gösterilen tek kişilik Doğum Ünitelerinde doğumlarını gerçekleştirmektedir. Doğum sonrası annenin bebeği ile en kısa sürede ten tene teması sağlanarak, eğitimli sağlık personeli tarafından anne sütü ve emzirme konusunda desteklenmeleri sağlanmaktadır. Tüm bu uygulamalarla normal doğum özendirilmekte, kanıta dayalı tıp uygulamaları kapsamında müdahale oranlarının azaltılması Sağlık Bakanlığı tarafından hedeflenmektedir. İl Müdürlüğümüzdeki ekibimiz, hastane yöneticilerimiz ve sağlık çalışanlarımıza, hastanelerdeki gerekli tıbbi malzeme ve fiziki şartlar için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Yozgat’ımızın Anne Dostu Hastane unvanına sahip, ülkemizde 2.ci olması hepimizi gururlandırdı” dedi.