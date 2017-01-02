Anne böbreği

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Yozgat Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisi alan Metin Kılınç’a annesi böbreğini verdi, sağlığına kavuştu. Böbrek naklinin önemini vurgulayan Kılınç; “ Nakil sürecinde hiçbir sorunla karşılaşmadım, sağlığıma kavuştum, çok mutluyum. Her ay düzenli olarak kontrole geliyorum” dedi.

Yozgat Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Emin Demir, kronik böbrek hastalığında böbreğin normal işleyişinde ilerleyici tarzda azalma meydana geldiğini ve kişinin yaşamını tehdit eder duruma geldiğinde böbrek nakli, karın diyalizi ve makine diyalizi gibi tedavi seçenekleri kullanılarak hastanın yaşamının devam etmesinin sağlandığını söyledi.

Bu tedavi seçeneklerinden sadece böbrek nakli gerçek anlamda bir tedavi seçeneği olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

“Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde nakil sayıları hızla artmaktadır ve bu konudaki tecrübeler arttıkça, başarı oranları yüzde 100’e yaklaşmıştır. Ülkemizde de böbrek nakli çok başarılı şekilde yapılıyor.2015 yılında Yozgat’ ta çalışmaya başladığımda böbrek nâkili olan hasta sayısının oldukça az olduğunu gözlemledim ancak hasta ve hasta yakınlarının iyi bilgilendirilmeleri ve kurduğumuz güçlü diyalog sayesinde her geçen gün böbrek nakli olan hasta sayımızda artış oldu. 2016 yılı içerisinde şu ana kadar 15’ten fazla böbrek yetmezliği olan hastamız sorunsuz şekilde nakil oldu ve her geçen gün bu konuya ilgi artıyor. Yozgat Devlet Hastanesi bünyesindeki Nefroloji Polikliniğimize konuya ilgi duyan herkes bilgi almak amacıyla başvurabilir.”