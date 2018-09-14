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Anne Bebek Sağlığı Eğitimi

YOZGAT’ta sağlık çalışanlarına yönelik ‘Üreme Sağlığı’ konulu eğitim çalışması devam ediyor.

Anne Bebek Sağlığı Eğitimi

YOZGAT’ta sağlık çalışanlarına yönelik ‘Üreme Sağlığı’ konulu eğitim çalışması devam ediyor.

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Anne Bebek Sağlığı Eğitimi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalışmasında katılımcılara, ‘Üreme sağlığına giriş, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri, aile planlaması ve güvenli annelik’ konularında bilgi veriliyor. 15 gün süreli eğitim programında, aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi sağlık çalışanları katılıyor. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verileceği kaydedildi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ‘’Anne ölümlerini önlemek, anne sağlığını korumak, bebeklerin sağlıkla doğmalarını, yaşamalarını sağlamak, istenmeyen gebelikleri önlemek amacıyla düzenlenen Üreme Sağlığı eğitimleri kapsamında, üreme sağlığına giriş modül eğitimi, aile planlaması, danışmanlığı modül eğitimi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar modül eğitimi, gençliğe yönelik üreme sağlığı hizmetleri modül eğitimi, güvenli annelik modül eğitimi olarak düzenlemiş olduğumuz eğitimde beş modül yer almaktadır. Bu konuda sağlanan olumlu gelişmelerin üreme sağlığı eğitimleri ile daha da iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle eğitime katılan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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