Anlama kaybına sebep olur

Yozgat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi Odyometristi Harun Yılmaz, erken tespit edilmeyen işitme kayıplarının geç tedavi edilmesinden dolayı beraberinde anlama kayıplarının da yaşandığını söyledi.

ANLAMAK İSTİYORUM...

Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olarak Yozgat’ta 2009 yılından bu tarafa hizmet verdiklerini hatırlatan Yılmaz, bu zaman zarfında işitme kaybının farkında olmayan, ihmal eden, ya da yanlış işitme cihazı kullandığı için işitme kaybı "anlama kaybına" dönüşen pek çok hastayla karşılaştıklarını belirtti.

Anlama kaybına dönüşen işitme kayıplarının erken teşhis edilmediği takdirde tedavisi mümkün olmayan sonuçlar doğurduğunu kaydeden Harun Yılmaz;

"Özellikle kırsal bölgelerde insanlar işitme kayıplarının ya farkına varmıyor ya da önemsiyor. Zamanında teşhis edilmeyen ya tespit edildiği halde tedavi edilmeyen işitme kayıpları zamanla anlama kayıplarına neden oluyor" dedi.

YANLIŞ İŞİTME CİHAZI "KAYBETTİRİR"

Uzman doktor tedavisinin dışında belirli bir desibelin üzerinde işitme kaybı yaşayan hastaların mutlaka işitme cihazı kullanması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, doğru işitme cihazı uygulamasının önemine değindi.

Her sağlıklı insanın mutlaka hayatında bir kez de olsa işitme testi yaptırması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz; "Bizler merkezimizde ücretsiz işitme testi uygulaması ile işitme kayıplarını tespit ediyor, ileri seviyelerdeki hastalara uzman hekim onayı ile işitme cihazı uygulaması öneriyoruz. Onun dışında sağlık problemi yaşadığı için işitme kaybına maruz kalan hastaları da yine uzman hekim kontrolüne yönlendiriyoruz. Yaklaşık 10 yıllık tecrübemiz bizlere şu gerçeği gösterdi; işitme kaybı halk arasında çok fazla önemsenmiyor, ancak hayatı zorlaştırdığında fark edilen bir rahatsızlık olarak ortaya çıkıyor" dedi.

İşitme kayıplarında "yanlış" ya da "yetersiz" işitme cihazı uygulamasına bağlı olarak yaşanan problemlerin de olduğunu vurgulayan Odyometrist Harun Yılmaz, özellikle "ucuz işitme cihazı" ya da "tecrübesiz" ellerle uygulanan işitme cihazlarının neden olduğu işitme kayıplarının telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olduğunu kaydetti.

ANLAMA KAYBINI HAFİFE ALMAYIN

Yılmaz, dikkate alınmayan, önemsenmeyen ya da tedavi edilmeyen işitme kayıplarının anlama kaybı sebebi olduğunu vurguladı.

Bu tür şikayeti olanların işitme merkezine başvurmaları halinde ücretsiz olarak işitme testine tabi tutarak işitme kayıplarının tespit edildiğini hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi: "İşitme kaybı hafife alınacak bir sağlık problemi değil. Bir insanın dışa açılan kapısı kulaklarıdır. Duymayan bir beden kapıları kilitli gibidir. Beraberinde oluşacak anlama kaybı ise tamamen insan hayatını olumsuz etkileyen bir faktördür. Yozgat İşitme Merkezi olarak insanlara işitme cihazı satan ticari bir işletme olmak yerine işitme kaybının nedenleri, tespiti, sonuçları ve tedavisi hakkında bilgi veriyor, insanların bilinçlenmesini sağlıyoruz. Lütfen anlama kaybını hafife almayın. Çözüm üretilmeyen ya da yanlış tedavi yöntemi uygulanan her işitme kaybı beraberinde anlama kaybını da getirmektedir."



