ANA SÜTÜ HAKTIR!

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan çeşitli yaz kurslarına katılan minikler ile Spor Vadisi’nde bir araya gelen Halk Sağlığı Başkanlığı personeli, çocuklara anneleriyle birlikte anne sütü ve bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirilmesinin önemini anlattı. Doğum sonrasında ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacına yönelik olarak çeşitli yarışmalar da yapıldı. Etkinlikleri Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da katıldı. 1991 yılından itibaren UNİCEF önderliğinde Sağlık Bakanlığı tarafından anne sütünün teşviki ve bebek sağlık kuruluşları programının yürütüldüğü hatırlatıldı. Bebek doğduktan hemen sonra emzirilmeye başlanması, bebeğin ilk 6 aya kadar sadece anne sütü ile emzirilmesi, 6’ıncı aydan sonrada anne sütünü kesmeden tamamlayıcı besinlerle 2 yaşına kadar emzirmeyi sürdürmesi, hatta bebek ne zaman vazgeçerse o zamana kadar emzirmekte fayda olduğu kaydedildi. ‘Anne sütünün faydası saymakla bitmez. Anne ve bebek ölümlerinde anne sütünün önemi yadsınamaz derce de büyüktür. Anne sütü ile beslenmek her bebeğin en doğal hakkıdır. Hatta kul hakkıdır. Bunu özellikle belirmek istiyorum. Bebeğin ihtiyacı olan her besini içeriğinde barındırır. Anne sütü ile daha fazla beslenen bebekler diğer bebeklere oranla daha zekidir’ görüşüne yer verildi.