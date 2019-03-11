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Ameliyatta yeni bir başarı

YOZGAT Şehir Hastanesi, yeni bir başarılı ameliyata imza attı.

Ameliyatta yeni bir başarı

YOZGAT Şehir Hastanesi, yeni bir başarılı ameliyata imza attı.

11 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Ameliyatta yeni bir başarı

Hastaneye tedavi için getirilen 55 yaşındaki erkek hastanın böbreği, 15 santimetre büyüklüğüne ulaşan tümörle birlikte laporoskopik yöntemiyle alındı. Sağ yan ağrısı ve halsizlik şikayeti ile polikliniğe başvuran hastaya, yapılan ayrıntılı tetkikleri sonucunda kanser olarak da bilinen böbrek tümörü tanısı konuldu. Tümörün ileri evrede olması nedeniyle hastanın ameliyatında, Üroloji doktorlarından Op. Dr. Emrah Demirci, Op. Dr. Talip Göktaş ve Op. Dr. İbrahim Üntan hazır bulunup, ameliyatı birlikte gerçekleştirdi. 

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