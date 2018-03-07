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Ameliyatsız tedavi

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde sağ bacak toplardamarı yoğun pıhtı ile tıkalı hasta, Yozgat’ta ilk kez yapılan damar içi girişimle ameliyatsız tedavi edildi.

Ameliyatsız tedavi

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde sağ bacak toplardamarı yoğun pıhtı ile tıkalı hasta, Yozgat’ta ilk kez yapılan damar içi girişimle ameliyatsız tedavi edildi.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Ameliyatsız tedavi

Bacak ağrısı, şişlik ve yürümekte zorluk şikayetleri ile hastaneye başvuran hasta, yapılan tetkikler sonucu anjiyo ünitesine alındı. Anjiyografi altında, tıkalı damarların içine girilerek mevcut pıhtılar damar içi jet akım ve vakum yöntemi ile temizlendi. İşlem sonrasında kan akımı güçlü şekilde sağlandı. Şikayetleri geçen hasta sağlığına kavuştu. Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ertan Demirtaş, Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Atılgan, Yrd. Doç. Dr. Zafer Cengiz Er’den oluşan ekip, Yozgat’ta ilk kez bir hastaya damar içi girişimle ameliyatsız tedavi yöntemi uyguladı. Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, ‘Bu hastalık özellikle bacaklarda şişlik ve ağrı ile ortaya çıkar. Tedavisiz kaldığında ileri vakalarda akciğere pıhtı atması sureti ile hayati tehlike oluşturmaktadır. İleri yaş, yeni geçirilmiş ameliyat, hareketsizlik, sigara, obezite, genetik yatkınlık ve gebelik ven trombozunu kolaylaştırmakla beraber herhangi bir sebep olmaksızın da gelişebilmektedir. Hastalığın  önlenmesinde sigaranın bırakılması, kilo kontrolü, yürüyüş eksersizleri yapılıp,  kol bacak ağrısı yada şişliğinde sağlık kuruluşlarına başvurulması önerilmektedir’ diye konuştu.

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