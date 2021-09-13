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Ameliyatlara erteleme

Yozgat Şehir Hastanesi'nde Covid19 hasta sayısındaki artış nedeniyle, bazı ameliyatların yapılmasına bugünden itibaren erteleme getirildi.

13 Eylül 2021 Pazartesi 00:07
Ameliyatlara erteleme

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Covid19 vakalarındaki artış nedeniyle Elektif Cerrahi Ameliyatların bir sonraki karara kadar iptal edildiği açıklandı. Yozgat Şehir Hastanesi Pandemi Kurul Toplantısı Başhekim vekili Uzman Dr. Salahattin Üstünel başkanlığında yapıldı. İdari ekibin ve hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen kurul toplantısında, hastanenin Covid19 verileri incelendi, servislerde ve yoğun bakımlarda yatan hasta sayılarında artış olduğu kaydedildi. Bu nedenle bugünden itibaren hastanede Elektif Cerrahi ameliyatların bir sonraki karara kadar iptal edildiği duyuruldu. 

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Ameliyatlara Erteleme
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