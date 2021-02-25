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Ameliyatın her türlüsü yapılıyor

Yozgat Şehir Hastanesi’nde her türlü ameliyatın başarıyla yapılabildiği hatırlatılarak, Üroloonkolojik ve diğer tüm Ürolojik ameliyatların hız kesmeden devam ettiği açıklandı.

25 Şubat 2021 Perşembe 00:45
Ameliyatın her türlüsü yapılıyor

PANDEMİ sonrası dönemde yapılan son iki prostat kanseri ameliyatının başarılı sonuçların alındığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde her türlü ameliyatın başarıyla yapılabildiği açıklandı. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, prostat kanserinin erkeklerde en sık izlenen, akciğer kanserinden sonra en sık ölüme sebebiyet veren kanser türü olduğu belirtildi. 50 yaşından sonra klinik belirti veren/semptomatik prostat kanseri teşhis edilme oranının yüzde 10 olduğu vurgulanan açıklamada, ‘’Hastalığın gelişiminde ailesel geçiş de bulunmaktadır. Tüm erkekler 50 yaş sonrasında ya da ailesel prostat kanseri öyküsü olan hastalar 45 yaş sonrasında üroloji poliklinik kontrolüne gelmeleri gerekmektedir. Prostat kanseri taraması poliklinikte yapılacak muayene ve kan tahlili (PSA) ile mümkündür’’ denildi. Yapılan muayene ve tahliller sonucunda kanserden şüphelenilmesi durumunda kesin tanı koymak amacıyla prostat biyopsisi yapıldığı vurgulanarak, sonucun prostat kanseri olarak gelmesi sonrasında prostat dokusunun tamamen çıkarılması ameliyatının uygulandığı anlatıldı. Op. Dr. Emrah Demirci, polikliniğe başvuran iki hastalarda idrar yapma ile ilgili şikayetlerinin bulunduğunu, yapılan taramada PSA değerlerinin yüksek olması sonrasında alınan prostat biyopsilerinde prostat kanseri tanısı konulduğunu kaydetti. Op. Dr. Demirci, ‘’Hastalarımıza başarılı bir şekilde radikal prostatektomi ameliyatı yapılıp, ameliyat sonrası 5. günlerinde taburcu edildiler. Son kontrollerinde de herhangi bir şikayeti olmayan hastalarımızı mutlulukla uğurladık’’ dedi.  Demirci, Yozgat Şehir Hastanesi üroloji ekibinin zaman içinde daha da güçlü hale geldiğini vurgulayarak, ‘’Toplamda aktif çalışan beş üroloji uzmanı olarak ürolojik tüm hastalıklarla ilgili Yozgat halkına hizmet vermekteyiz. Daha önce çevre illere gitmek zorunda olan hastalarımız artık neredeyse tüm tedavilerini Yozgat’ ta alabilmektedirler’’ diye konuştu. 

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Ameliyatın Her Türlüsü Yapılıyor
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