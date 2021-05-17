Altyapı da sorun yok

Vali Polat, Yozgat Şehir Hastanesi ziyaret etti, sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde yaptıkları fedakârlıklar nedeniyle teşekkür etti. Polat, Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin Yozgat'a hizmete açıldığını hatırlatarak, insan kaynağının çok iyi olduğunu, bir yılı aşkın süredir Covid19 ile mücadele edildiğini, Yozgat’ta bir Covid19’a yakalanan hastaya 'yerimiz yok' demediklerini anlattı. Polat, ‘’Tam kapanmanın ardından sayılarımız düşer ilerleyen zamanlarda birbirimizle kucaklaşırız’’ dedi. Tam kapanma döneminde kurallara riayet eden vatandaşlara da teşekkür eden Polat, ‘’Bu dönemi milletimiz evinde geçirirken, sahada onlar için çalışan arkadaşları ziyaret ediyoruz. Şu an Türkiye'nin ilk şehir hastanesindeki çalışanlarımızı ziyaret ettik. Tüm sağlık çalışanlarımıza tüm milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Tedbirlere uyduğumuz sürece vaka sayılarımız düşüyor. Ancak sayıların düşmesi bizi rehavete kaptırmamalı. Biraz rehavete kapılınca sayıların yükseldiğini görüyoruz’’ ifadelerini kullandı. (aa)