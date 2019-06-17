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Altın Bebek Dostu il çalışması

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü ‘Bebek Dostu İl’ unvanını alabilmek amacıyla başlattığı çalışmalarını, farkındalık eğitimlerini sürdürüyor.

Altın Bebek Dostu il çalışması

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü ‘Bebek Dostu İl’ unvanını alabilmek amacıyla başlattığı çalışmalarını, farkındalık eğitimlerini sürdürüyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Altın Bebek Dostu il çalışması

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ yürütülüyor. Bu kapsamda sosyal aktivitelerle birlikte bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağlayan iller arasında başarı sağlayanlar ise ‘Altın Bebek Dostu İl’ ödülü alıyor. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı, ‘Altın Bebek Dostu İl’ programı kapsamında, anne sütü ve önemi anlatıldı. Yozgat Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kronik Durumlar Birim Uzmanı Rivahi Kalay, Çocuk Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim personeli katıldı. Yozgat Şehir Hastanesi’nde, anne ve anne adaylarına anne sütünün önemi, emzirme teknikleri hakkında bilgi verildi, etkinlik kapsamında hediyeler dağıtıldı. Yozgat Şehir Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Sarı’nın hastalarına anne sütüne teşviki, özendirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür ziyareti yapıldı. 

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