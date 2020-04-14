Alkışlarla taburcu oldular

Yozgat’ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan hastalar, Yozgat Şehir Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından alkışlarla taburcu ediliyor.
Yozgat Şehir Hastanesi çalışanlarının alkışlarıyla taburcu olan vatandaşların mutluluğunu konu alan video, hastanenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
14 Nisan 2020 Salı 23:12
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Yozgat’ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan hastalar, Yozgat Şehir Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından alkışlarla taburcu ediliyor.
Son Güncelleme: 14.04.2020 23:30