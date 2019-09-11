Alanda Sağlık Taraması

‘Halk Sağlığı Haftası’ kapsamında Yozgat Cumhuriyet Alanı’na Merkez Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Stant kuruldu. Görevli personel tarafından vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi. Vatandaşların, tansiyon ve karbon monoksit ölçümleri yapıldı, Beden Kitle Endeksi belirlenmesi ile şeker kontrolleri gerçekleştirildi. Bununla birlikte ‘Kanser Taraması, Doğum Öncesi ve Sonrası Bakım, Gebe Sınıfları, Anne Sütü, Emzirme ve Güvenli Annelik, Çocuk Güvenliğinin Sağlanması, Talasemi, Kadına Şiddet, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat, Kronik Hastalıklar, Diyabet Hastalığı, Çölyak, Tütünle Mücadele’ gibi konuları kapsayan Afiş, Broşürler dağıtılarak, vatandaşlar bilgilendirildi. Etkinliklerde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. M. Akif Karaaslan, Başkan Yardımcısı Elif Bilge Özkan, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Uzmanı Rivahi Kalay da bulundu.