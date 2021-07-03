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Alanda Covid19 aşısı

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı ve şehirlerarası otobüs terminaline kurulan çadırlarda vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:13
Alanda Covid19 aşısı

Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde 18 yaş ve üzerindekilerin aşılanması kararı alınmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentte yoğunluğun yaşandığı noktalara aşı çadırı kuruldu. Vatandaşlardan Mehmet Özdemir, hastaneye veya sağlık ocağına gitmeden aşı yaptırma imkanı bulduğunu söyleyerek, "Herkesin aşı olmasını isterim, bu hastalıktan kurtulmak için aşı olmamız gerekir. Yoldan geçerken burada aşımı oldum" dedi. İdris Deniz de "Devletimizden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hastaneye gitmeden ayağımıza gelen hizmeti değerlendirdim, vatandaşların da değerlendirmesini isterim" diye konuştu. Ali Arslan Ersoy ise tesadüfen gördüğü çadırda aşısını yaptırdığını anlatarak, "Üçüncü doz aşımı yaptırdım. Sağlık görevlileri çok ilgili, onlara teşekkür ediyorum, herkese aşı olmasını da tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. (aa)

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Alanda Covid19 Aşısı
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