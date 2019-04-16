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Akıllı ilaç kullanımı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, akılcı ilaç kullanımı konusunda, farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların yanında eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor.

Akıllı ilaç kullanımı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, akılcı ilaç kullanımı konusunda, farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların yanında eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor.

16 Nisan 2019 Salı 00:00
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Akıllı ilaç kullanımı

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Akılcı İlaç Uygulaması’ ile ilgili olarak Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Koordinatörlüğü tarafından çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında son olarak, Bozok Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Kader tarafından, Yozgat il genelinde görev yapan tüm Aile Hekimlerine yönelik ‘Akılcı İlaç’ eğitimi verilmeye başlandı. 

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