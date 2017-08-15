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Akılcı ilaç standı açıldı!

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği tarafından Sorgun Devlet Hastanesi’nde, gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımının önüne geçmek için Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalık Standı açıldı. 

Akılcı ilaç standı açıldı!

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği tarafından Sorgun Devlet Hastanesi’nde, gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımının önüne geçmek için Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalık Standı açıldı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
15 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Akılcı ilaç standı açıldı!

Açılan Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalık Standı’nda sağlıkçılar, vatandaşlara akılcı ilaç kullanımının önemini anlatarak broşür ve kalem dağıttılar.
Akılcı olmayan ilaç kullanımının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ilaçların nasıl kullanıldığı, hangi dozda hangi sıklıkta ve saklama koşulları hakkında hastaların bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Gereksiz ilaç kullanımının ilerleyen zamanlarda iç organları tahrip edebileceğini dile getiren Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca ise “Unutmayalım ki hiç bir ilaç masum değildir. Hekim yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamak gerekir. Hekim yazdıktan sonra eczacılarımızın, ilaç kullanımı ile ilgili verdikleri bilgiler doğrultusunda ilaçlarımızı almalıyız” dedi.
 

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