Akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

Konya, ‘’İlaçların nasıl kullanıldığı, hangi dozda, hangi sıklıkta ne kadar süre ve saklama koşulları hakkında hasta bilinçlendirilmelidir. Doğru uygulamada ise aç veya tok kullanımı, kullanım süresi, kullanım zamanı, doz değişikliği önem kazanmaktadır. Ayrıca her ilacın dozaj şekli kullanım yolu aynı değildir. Kimi ilaçlar kırma, çiğneme yoluyla kimileri de suda ya da başka bir sıvıda eritme şeklinde olabilir. Bunlara dikkat ederek ilacın alımı sağlanmalıdır. Uygun şekilde kullanılmayan ilaçlarda etkinlik azalabilir, istenmeyen bozulma ürünleri oluşabilir, zehirlenme meydana gelebilir, yan etki görülme sıklığı veya şiddeti artabilir. Halk arasında yapılmakta olan en büyük hatalardan bir tanesi de kişinin kendi tedavisi için kullandığı ilacı yakınlarına tavsiye etmesidir’’ dedi.