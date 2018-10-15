Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98244
ALTIN
229.288
DOLAR
5.7867
STERLİN
7.6069
EURO
6.7110

Akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Koordinatörlüğü Temsilcisi Eczacı Nihan Konya tarafından Yozgat İl Müftülüğünde görev yapan Kur-an Kursu hocalarına, Bölge Yatılı Kur-an Kursu Toplantı Salonunda, Akılcı İlaç Eğitimi verildi.

Akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Koordinatörlüğü Temsilcisi Eczacı Nihan Konya tarafından Yozgat İl Müftülüğünde görev yapan Kur-an Kursu hocalarına, Bölge Yatılı Kur-an Kursu Toplantı Salonunda, Akılcı İlaç Eğitimi verildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:16
19 Okunma
Akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

Konya, ‘’İlaçların nasıl kullanıldığı, hangi dozda, hangi sıklıkta ne kadar süre ve saklama koşulları hakkında hasta bilinçlendirilmelidir. Doğru uygulamada ise aç veya tok kullanımı, kullanım süresi, kullanım zamanı, doz değişikliği önem kazanmaktadır. Ayrıca her ilacın dozaj şekli kullanım yolu aynı değildir. Kimi ilaçlar kırma, çiğneme yoluyla kimileri de suda ya da başka bir sıvıda eritme şeklinde olabilir. Bunlara dikkat ederek ilacın alımı sağlanmalıdır. Uygun şekilde kullanılmayan ilaçlarda etkinlik azalabilir, istenmeyen bozulma ürünleri oluşabilir, zehirlenme meydana gelebilir, yan etki görülme sıklığı veya şiddeti artabilir. Halk arasında yapılmakta olan en büyük hatalardan bir tanesi de kişinin kendi tedavisi için kullandığı ilacı yakınlarına tavsiye etmesidir’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Palyatif Günü anlatıldı
Palyatif Günü anlatıldı
ÜÇ Serviste Hasta kabulüne başlandı
ÜÇ Serviste Hasta kabulüne başlandı
Ruh Sağlığı anlatıldı
Ruh Sağlığı anlatıldı
Sağlık eğitimi
Sağlık eğitimi
Şehir Hastanesi’nde tümör ameliyatı
Şehir Hastanesi’nde tümör ameliyatı
İş’te Anne projesi tanıtıldı
İş’te Anne projesi tanıtıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim