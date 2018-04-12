Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109253
ALTIN
179.906
DOLAR
4.1325
STERLİN
5.8625
EURO
5.1138

Akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğünce akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması, farkındalık oluşturulması amacıyla Çözüm Koleji öğrencilerine ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ ile ilgili eğitim verildi.

Akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğünce akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması, farkındalık oluşturulması amacıyla Çözüm Koleji öğrencilerine ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ ile ilgili eğitim verildi.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
0 Okunma
Akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

Yozgat Şehir Hastanesi Baş Eczacı Ayşe Betül Taşkıngül tarafından verilen eğitimde, ilaç kullanırken en çok yapılan yanlışların anlatıldı. Özellikle antibiyotik ile olan tedavilerde en çok yapılan hatalar, hekim reçetesi olmadan ilaç temin edilmemesi, kullanılmaması, reçete edilen ilaçları kullanırken dikkat edilecek hususlar, yanlış kullanımı sonucu sağlıkta oluşacak olan riskler konusunda uyarılarda bulunuldu. Etkinliğe, Çözüm Koleji öğrencileri ve çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin sorduğu soruları cevaplayan Taşkıngül’ün verdiği eğitimde keyifli anlar yaşandı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, halkın bilgilendirilmesi, farkındalığının oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla önümüzdeki dönemlerde de farkındalık geliştirecek, bu tür eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hastaneyi gezdiler
Hastaneyi gezdiler
Kanser için yürüdüler
Kanser için yürüdüler
Sağlıklı Nesil ödülü
Sağlıklı Nesil ödülü
Doktorlardan çocuklara kitap
Doktorlardan çocuklara kitap
Çalışanlar dertlerini anlattı
Çalışanlar dertlerini anlattı
Hastalara özel ziyaret
Hastalara özel ziyaret

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim