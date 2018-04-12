Akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

Yozgat Şehir Hastanesi Baş Eczacı Ayşe Betül Taşkıngül tarafından verilen eğitimde, ilaç kullanırken en çok yapılan yanlışların anlatıldı. Özellikle antibiyotik ile olan tedavilerde en çok yapılan hatalar, hekim reçetesi olmadan ilaç temin edilmemesi, kullanılmaması, reçete edilen ilaçları kullanırken dikkat edilecek hususlar, yanlış kullanımı sonucu sağlıkta oluşacak olan riskler konusunda uyarılarda bulunuldu. Etkinliğe, Çözüm Koleji öğrencileri ve çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin sorduğu soruları cevaplayan Taşkıngül’ün verdiği eğitimde keyifli anlar yaşandı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, halkın bilgilendirilmesi, farkındalığının oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla önümüzdeki dönemlerde de farkındalık geliştirecek, bu tür eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.