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Akılcı ilaç eğitimi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü antibiyotik kullanımıyla ilgili vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla proje hazırladı.

Akılcı ilaç eğitimi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü antibiyotik kullanımıyla ilgili vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla proje hazırladı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Akılcı ilaç eğitimi

Sağlık Bakanlığı talimatıyla akılcı ilaç kullanımını yaygınlaştırmak, bilinçsiz antibiyotik kullanımına son vermek için hazırlanan proje kapsamında sağlık personeline eğitim verildi.
Bozok Üniversitesinde görev yapan Doç. Dr. Çiğdem Kader tarafından, aile hekimlerine verilen eğitim beş gün sürdü.
Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, toplantıda akılcı ilaç çalışmalarının gündemde olduğunu, Bakanlığın bu çalışmaları önemsediğini belirtti.
Yozgat’ta akılcı ilaç çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Şahin, “ 2022 yılına kadar Türkiye’de antibiyotik bulunan reçete yüzdesi yüzde 20’ye kadar düşürülmesi planlanmaktadır” diye konuştu.

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