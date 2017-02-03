Akıbeti ne olacak?

Yozgat’ta 1933 yılında hizmete giren ve daha sonraki yıllarda ek binanın inşa edildiği eski hastane binasının şehir merkezinde olması buraya uygulanacak projenin de önemini artırdı.





Boş kalan 400 yatak kapasiteli eski binanın İmam Hatip Lisesi’ne dönüştürülmesi, Bozok Üniversitesi’ne tahsisi ya da Sağlıklı Yaşam Merkezi gündemde yer alırken, vatandaşların ve sağlık otoritelerinin yaygın kanaati ise ek binanın yıkılarak, tarihi ana binanın ‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne dönüştürülmesi yönünde.



Ayrıca hastanenin tarihi binasının ön kısmına ek olarak yapılan binanın arsasının, arsa sahibi hayırsever tarafından şartlı olarak bağışlandığı ve sadece sağlık tesisi inşasına izin verildiği de iddialar arasında.





UYGUNU ‘SYM’

Kamuoyu ve sağlık otoritelerine göre binanın Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne dönüştürülmesinin Yozgat için doğru olacağı ifade edildi.





Özellikle önceki yıllarda başlatılan şehrin ana arterlerini açma ve şehre nefes aldırmak adına yürütülen projeler doğrultusunda, eski hastanenin ek binasının yıkılarak, 1933 yılında Cumhuriyet’in 10’uncu yıldönümünde hizmete açılan, tarihi taş binanın ‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne dönüştürülmesinin hem şehre katma değer katacağı, hem de vatandaşlara sağlık alanında hizmet vereceği vurgulandı.





Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın da geçtiğimiz yıllarda Türkiye genelinde 50 Sağlıklı Yaşam Merkezi inşa ettiği ve hedeflenen rakamın 400 olduğu hatırlatılarak, bunlardan bir tanesinin eski binada faaliyete geçebileceği de ifade edildi.





Söz konusu sağlıklı yaşam merkezlerinde diyetisyen, psikolog, diş hekimi, fizyoterapist gibi sağlıkçıların görev yaptığı ve vatandaşlara rehabilitasyon hizmeti, sağlıklı yaşam teşviki gibi konularda bu merkezlerin hizmet verdiği öğrenildi.



