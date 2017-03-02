Akdağ’a sağlıklı hizmet

Yoğun Bakımda solunum hastalıkları, kalp ve böbrek yetmezlikleri gibi organ yetmezliği olan hastalar, ilaç zehirlenmeleri gibi tanı konulan hastalara bakılmaktadır. Ayrıca hastalara günlük ihtiyaçlarının yanı sıra vücut silme işlemi, pansuman( gerekli durumlarda), kateter (sonda) değişimi ve bakımı, iki saatte bir pozisyon değiştirme gibi bakımlar da yapılıyor.

Akdağmadeni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Peyami Duman yaptığı açıklamada; “Hastanemiz yeni binasına taşındıktan sonra hizmet çeşitliğimizi ve kalitemizi yükseltmek adına açtığımız 6 yataklı 1. basamak erişkin yoğun bakım ünitemiz halkımıza en iyi sağlık hizmetini vermeye devam etmektedir. Yoğun bakım ünitemize 2016 yılı içerisinde 174 hasta yatırılmıştır. Bu hastaların 158’i acil servisten, 15'i diğer servislerden 1 tanesi ise dış merkezden sevk olmak üzere hastanemize gelmiş ve tedavileri eksiksiz bir şekilde yapılmıştır. Yoğun bakım hizmetin verilmeye başlanmasından sonra diğer büyük sağlık tesislerine olan sevklerin azalması bizleri ve halkımızı çok memnun etmektedir” dedi.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada ise “Akdağmadeni’nde yoğun bakımın açılması ve hasta kabulünden sonra sevk oranları önemli ölçüde azalmıştır. Kaliteli hizmet vermek hedeflerimiz arasındadır. Hastalarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.1.Basamak Yoğun Bakım da emeği geçen sağlık ekibimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.