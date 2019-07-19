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Ağız ve Diş Sağlığı anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ziyaret edilerek, minik kursiyer öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlıklı Beslenme, Temizlik konusunda bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.

Ağız ve Diş Sağlığı anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ziyaret edilerek, minik kursiyer öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlıklı Beslenme, Temizlik konusunda bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Ağız ve Diş Sağlığı anlatıldı

Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yüksek oranda görülen ağız ve diş hastalıklarının oluşmadan önlenebilen hastalıklar grubuna girdiğini, bunun da önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görüldüğü hatırlatıldı. Ağız diş sağlığının yaşamsal fonksiyonların korunması, yaşam kalitesinin devamı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Yeryüzünde yaygın olarak bulunan bir mineral olan florun bazı su kaynaklarında, gıdalarda da bulunduğuna vurgu yapılarak, bu mineralin, dişte kaliteli bir mine oluşumuna katkıda bulunup, bu tabaka çözünürlüğü azalttığı, zararlı asitleri durdurduğu ifade edildi. Doğru diş fırçalama tekniğinin, çürük oluşturucu besinlerden uzak durulmasının öneminin de çocuklara anlatıldığı etkinlikte, diş taraması yapıldı, flor-vernik uygulandı, oral-hijyen eğitimi verildi, broşür dağıtıldı. 

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