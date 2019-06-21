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Ağız ve diş sağlığı anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde, Ağız ve Diş Sağlığı Genel Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi, diş taraması yapıldı.

Ağız ve diş sağlığı anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde, Ağız ve Diş Sağlığı Genel Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi, diş taraması yapıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Ağız ve diş sağlığı anlatıldı

Program, Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Uzman Fatih Çetin başkanlığında yapıldı. Diş Hekimleri Sedef Gök Şahin ve Merve Sandalcı tarafından eğitim verilip, tarama gerçekleştirildi. Katılımcılara toplumda görülen ağız ve diş sağlığı problemleri, çözüm yolları ile ilgili bilgi verildi, doğru diş fırçalama teknikleri, koruyucu uygulamaların önemi anlatıldı. 

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