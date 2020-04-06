Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89553
ALTIN
351.274
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2490
EURO
7.2349

Adliye Sarayı'nda korona virüs tedbirleri

Yozgat Adliye Sarayı'nda korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirler alındı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 08:08
Adliye Sarayı'nda korona virüs tedbirleri

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Yozgat'ta adliyeler, kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.  Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, adliyeler ile kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından dezenfekte çalışmalarının yapıldığını, tutuklu ve hükümlülerin sağlıklarını korumak için de gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Ceza infaz kurumlarında tüm kapalı alanların dezenfekte edildiğini, hükümlü ve tutuklulara temizlik ve hijyen için gerekli malzemelerin verildiğini anlatan Uçak, "Salgın nedeniyle ziyaret yaptırılamadığından hafta da bir kez olan telefon görüşmeleri ikiye çıkarılmıştır. Hükümlü ve tutuklularımızın zorunlu olmadıkça odalarından çıkmamaları için gerekli özen gösterilmektedir. Zorunlu hallerde dışarı çıkan hükümlü ve tutuklularımızın koğuşlarına gitmeden önce dezenfekte işlemleri ve izole işlemleri yapıldıktan sonra koğuşlarına dönmeleri sağlanmaktadır. Kurumumuza personel, hükümlü ve tutuklularımızın ihtiyaçları için dışarıdan gelen tüm malzemeler, acil ilaçlar hariç 24 saat bekletildikten sonra kullanılmaktadır" dedi.

Uçak, hükümlü ve tutuklularla teması asgariye indirmek için cezaevi personelinin çalışma saatleri değiştirilerek vardiya sistemine geçildiğini ifade etti.  Üçlü vardiya sisteminin uygulandığını vurgulayan Uçak, "Personellerimizin on beş günlük periyotlar halinde çalışmaları sağlanmıştır. Birinci grup infaz kurumu içerisinde çalışırken, ikinci grup ise 15 günlük izole için belirlenen pansiyonlarda bekletilmektedir. Üçüncü grup ise bu süre zarfında evlerinde izole edilmektedir.  Bu şekilde ceza infaz kurumlarımızda sürekli izole edilmiş personellerle iş ve işlemler yürütülmektedir. Kurumlarımızda nöbette bulunan personellerimiz ile pansiyonlarda izole edilen personellerimizin dışarıda bulunan ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla vardiya sistemine dahil edilmeyen infaz koruma memurlarımızdan oluşturulan vefa ve sosyal destek gruplarımız dönüşümlü olarak görev yapmaktadır. Bu şekilde çalışanlarımızın ailelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız" diye konuştu.

Son Güncelleme: 06.04.2020 08:12
Anahtar Kelimeler:
Adliye. Korona Virüs.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıkçıların talepleri karşılansın
Sağlıkçıların talepleri karşılansın
Sağlıkçılara yurt tahsisi
Sağlıkçılara yurt tahsisi
Sağlık Sen’den sağlıkçılara
Sağlık Sen’den sağlıkçılara
Bozok Tıp yetkili hastane oldu
Bozok Tıp yetkili hastane oldu
Mevcut yataklar yetmeyebilir!
Mevcut yataklar yetmeyebilir!
Hastanede tedbirler artırıldı
Hastanede tedbirler artırıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim