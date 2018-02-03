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Acildeki yoğunluk bitecek

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunluğun ortadan kaldırılmasına yönelik yeni düzenleme yapıldığını duyurdu.

Acildeki yoğunluk bitecek

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunluğun ortadan kaldırılmasına yönelik yeni düzenleme yapıldığını duyurdu.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Acildeki yoğunluk bitecek

Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlık tarafından gönderilen genelgede, acil servis hizmetlerine yönelik düzenlemelere yer verildiği kaydedildi.
Buna göre, hastanelerde standart poliklinik hizmetlerinde ‘Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği’ uygulaması yapılacağının altı çizildi.
Acil servislere başvuran hastalardan genel durumu en hafif olan ve ‘yeşil alanda’ muayene olması gerekenlere ‘Yeşil Alan 1’ kodu verileceği, bu hastalara acil servisteki genel tabip muayene polikliniklerinde bakılmasının sağlanacağı ifade edildi. Öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıklar, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji branşları ile hastanelerin acil servislerinde yeşil alan hasta oranı ek poliklinik açmayı gerektiren diğer branşlar için de acil servis alanı dışında ve yakın yerleşiminde olmak şartıyla ‘Yeşil Alan 2’ kodu ile Mesai Kaydırma veya Branş Polikliniği uygulaması yapılacağı, uygun hastaların sağlık personeli tarafından gerçekleştirilecek etkin triaj ile branş polikliniklerine yönlendirileceklerinin altı çizildi. Mesai Kaydırma veya Branş Polikliniği uygulaması kapsamında uzman hekimlerin, tarafından yapılan branş poliklinikleri haricinde ihtiyaç oranında, ‘Yeşil Alan 2’ kapsamında olmak üzere, genel tabip poliklinikleri açılarak, hastaların acil servislerde birikmesinin ve beklemesinin de önüne geçileceği bildirildi. -

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