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Acil Servis yolunda düzenleme

TÜRKİYE’de başka örneği bulunmayan, alttan ısıtmalı, iki aracın yan yana geçemediği Akdağmadeni Devlet Hastanesi Acil Servis yolu değişiyor. 

Acil Servis yolunda düzenleme

TÜRKİYE’de başka örneği bulunmayan, alttan ısıtmalı, iki aracın yan yana geçemediği Akdağmadeni Devlet Hastanesi Acil Servis yolu değişiyor. 

25 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Acil Servis yolunda düzenleme

Yapıldığı günden itibaren tartışma konusu olan, birçok vatandaşın mağdur olduğu Akdağmadeni Devlet Hastanesi Acil Servis yolu, belediye tarafından başlatılan çalışmalar doğrultusunda yeni yoluna kavuşuyor. Çalışmaları yakından takip eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, halkın sağlık ve güvenliği için bu ucube acil yolu yerine düz, güvenli, ulaşımı kolay, etrafında otopark alanlarının olduğu yeni yol çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Acil durumlarda bir saniyenin bile büyük bir öneminin olduğunu belirten Yalçın, ‘’Mevcut Acil Servis yolu özellikle kış aylarında vatandaşlarımız ve sağlık personelleri için büyük sorun oluyordu. Bizlerde göreve başladığımız günden itibaren bu sorunu gidermek için planlamalarımız yaptık.  İlçemiz için büyük bir sorun teşkil eden bu konuyu da çözeceğiz. Halkımız istiyor biz yapıyoruz, İlçemize hayırlı olsun’’ dedi. 
 

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Acil Servis Yolunda Düzenleme
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