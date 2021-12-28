Acil personeliyle çay içti

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan Çay Saati Programında, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem’in katılımı ile Acil Servis personellerini ağırladı. Üçüncü Basamak Acil Servisinin en üst seviyede hizmet verdiğini söyleyerek, ‘’Yoğun pandemi döneminde sağlık çalışanlarımız, gece gündüz demeden 24 saat halkımızın sağlığı için fedakarca çalışmaktadır. Bizlerde bu personellerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz’’ dedi. Acil Servis personelleri çok memnun kaldıklarını ifade ederek, Kozan’ın samimi bir ortamda beklentilerini, şikayetlerini dinlediği ve böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ettiler. •Sümeyye İlhan•