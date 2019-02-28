Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -9°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104530
ALTIN
225.405
DOLAR
5.3362
STERLİN
7.0762
EURO
6.0718

Acil Çağrı konuşuldu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sunum yapıldı.

Acil Çağrı konuşuldu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sunum yapıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 23:32
22 Okunma
Acil Çağrı konuşuldu

Katılımcılar tarafından faaliyet raporu değerlendirildi, karşılıklı bilgi alış verişi ve önerilerde bulunuldu. Toplantıya, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekildi. Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan yıllık faaliyet raporunun değerlendirildi, il düzeyinde ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin alınması, sorunların giderilmesine yönelik öneriler ele alındı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hastaları ziyaret ettiler
Hastaları ziyaret ettiler
Diyabet hastalarına spor önerisi
Diyabet hastalarına spor önerisi
UMKE HAZIR KUVVET
UMKE HAZIR KUVVET
Evde Sağlık Hizmeti
Evde Sağlık Hizmeti
HASTANEYE TAM NOT
HASTANEYE TAM NOT
Surel Ankara’da
Surel Ankara’da
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim