Acil Çağrı konuşuldu

Katılımcılar tarafından faaliyet raporu değerlendirildi, karşılıklı bilgi alış verişi ve önerilerde bulunuldu. Toplantıya, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekildi. Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan yıllık faaliyet raporunun değerlendirildi, il düzeyinde ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin alınması, sorunların giderilmesine yönelik öneriler ele alındı.