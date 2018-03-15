Açıkel de ziyaret etti

Ömer Açıkel, ilk olarak ilçe devlet hastanesini daha sonra ise sağlık ocaklarını ziyaret etti. Başkan Açıkel, çalışanlara karanfil ve çeşitli hediyeler takdim ederek günlerini kutladı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “İlçemizdeki vatandaşlarımızın en kıymetlisi olan sağlıkları bu hekimlerimize emanettir. Onlara her şeyimiz olan sağlığımızı borçluyuz. Günleri kutlu olsun” diye konuştu.