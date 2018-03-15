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Açıkel de ziyaret etti

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek personelin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Belediye Başkanı Ömer Açıkel, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, ilçedeki sağlık personeliyle bir araya geldi.

Açıkel de ziyaret etti

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek personelin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Belediye Başkanı Ömer Açıkel, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, ilçedeki sağlık personeliyle bir araya geldi.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Açıkel de ziyaret etti

Ömer Açıkel, ilk olarak ilçe devlet hastanesini daha sonra ise sağlık ocaklarını ziyaret etti. Başkan Açıkel, çalışanlara karanfil ve çeşitli hediyeler takdim ederek günlerini kutladı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “İlçemizdeki vatandaşlarımızın en kıymetlisi olan sağlıkları bu hekimlerimize emanettir. Onlara her şeyimiz olan sağlığımızı borçluyuz. Günleri kutlu olsun” diye konuştu.

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