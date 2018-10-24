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AÇIK KALP AMELiYATINA HAZIRLIK

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde açık kalp ameliyatlarının yapılmasına yönelik ilk adım atıldı.

AÇIK KALP AMELiYATINA HAZIRLIK

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde açık kalp ameliyatlarının yapılmasına yönelik ilk adım atıldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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AÇIK KALP AMELiYATINA HAZIRLIK

Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Alper Özgür ve İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek ile birlikte, Kalp Damar Cerrahisi alanında koordineli çalışmanın yapıldığı Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ni ziyaret etti. Surel, burada Başhekim Prof. Dr. Mustafa Paç ve Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemal Levent Birincioğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Yozgat Şehir Hastanesi’nde açık kalp cerrahisi ameliyatlarının başlatılması ile ilgili süreç planlaması yapıldı, görüş alış verişinde bulundu.

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