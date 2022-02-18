95'inci kurul toplantısı

Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan başkanlığını da yapılan toplantıya, hastane idari ekibi ve hekimler katıldı. Gerçekleştirilen kurul toplantısında Yozgat'ta artan vaka sayıları ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Pandemi kurul toplantılarımızda çalışanlarımızı ve hastalarımızı mağdur etmemek için bilgi alışverişi yaparak en doğru ve akılcı kararlar alıyoruz. Dileğimiz ve çalışmalarımız salgının en kısa süre içerinde bitmesi ve dünyamızın bu musibetten biran önce kurtulması" dedi.