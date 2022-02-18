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95'inci kurul toplantısı

Yozgat Şehir Hastanesinde 95'inci Pandemi Kurul toplantısı yapıldı.

18 Şubat 2022 Cuma 00:46
95'inci kurul toplantısı

Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan başkanlığını da yapılan  toplantıya, hastane idari ekibi ve  hekimler katıldı. Gerçekleştirilen kurul toplantısında Yozgat'ta artan vaka sayıları ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Pandemi kurul toplantılarımızda çalışanlarımızı ve hastalarımızı mağdur etmemek için bilgi alışverişi yaparak en doğru ve akılcı kararlar alıyoruz. Dileğimiz ve çalışmalarımız salgının en kısa süre içerinde bitmesi ve dünyamızın bu musibetten biran önce kurtulması" dedi.

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