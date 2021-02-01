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75 yaş ve üzeri aşılanmıyor

Yozgat'ta bugüne kadar 9 bin 989 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı, aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:37
75 yaş ve üzeri aşılanmıyor

YENİ tip koronavirüs (Covid-19) salgınında toplumsal bağışıklama için uygulanan aşı programı kapsamında Yozgat'ta 9 bin 989 kişiye aşı yapıldı. ‘Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ doğrultusunda 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlayan aşılama sürüyor. Aşı programı kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama gerçekleştirildi. Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleriyle belirlenen yaş kademelerine göre aşılama çalışması sürerken, Yozgat genelinde 14 Ocak'ta sağlıkçılarla başlayan aşı çalışmasında bugüne kadar 9 bin 989 kişiye aşı yapıldığı bildirildi. Yozgat’ta 75 yaş ve üzeri büyüklerin aşıları da Hastaneler ile Aile Sağlığı Merkezlerinde randevu sistemiyle yapılmaya devam ettiği kaydedildi. 

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75 Yaş Ve üzeri Aşılanmıyor
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