67 yaşında sağlığına kavuştu

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Zafer Yalım, hastanın yürümekte zorlandığını, nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvurduğunu belirtti. Yalım, 67 yaşındaki Suriyeli hastada anjiyo çeşitlerinden olan periferik anjiyografi uyguladıklarını, altta yatan nedenin, hasta öyküsünü aldığımızda sigara içiciliği olduğunu düşündüklerini söyledi.

Yalım, ‘Damarlarımızın en büyük düşmanı olan sigaranın sadece akciğere zarar veriyor gibi algılanmaması gerekir. Akciğere yeteri kadar oksijen girmediğinde tüm organlarımız etkilenir. Hastamızın kalbinde üç damarında ve bacağında farklı noktalarda kritik damarlar tespit ettik. Damarlarına stent uyguladığımız hastamızın bir damarına da balon uyguladık. Hastamızı kontrollerden sonra ertesi gün sağlıklı bir şekilde taburcu ettik’ dedi.

Uzm. Dr. Erol Gürsoy, ‘Daha önce de bu hastalara periferik by-pass dediğimiz açık ameliyat yapılıyordu. Hastanın hastanede kalış süresi uzuyordu ve 7-10 günü buluyordu, karında çok büyük bire yara izi oluyordu. Sentetik grefler kullanılıyordu. Meşakkatli bir ameliyattı. Ama bizim uyguladığımız girişimle hastanın hastanede kalış süresi 1 güne kısaltıldı. 24 saat içerisinde hasta sorunsuz bir şekilde taburcu edildi, artık ağrıları yok ve yürürken problem yaşamıyor’ ifadelerini kullandı.