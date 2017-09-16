30 milyon hastası var!

Türk Yoğun Bakım Derneği ve Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle 13 Eylül Dünya Sepsis Günü kapsamı içerisinde Sepsis’e bağlı ölüm oranlarına dikkat çekmek amacıyla tüm ülke çapında verilen ‘Sepsis’i Tanımlama ve Farkındalık’ eğitimi Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonunda yapıldı.

Dünyada sepsis hastalığı nedeniyle yılda 30 milyon kişinin tedavi gördüğü ve bunların 5-8 milyonunun ise bu nedenle öldüğü bildirilen programda; sepsis farkındalık, tanı, acil ve ileri tedavi eğitimi il geneli tüm sağlık çalışanlarına verildi.

Yozgat Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Olcay Dilken’in sunumuyla başlayan eğitimde katılımcılara dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan ‘Sepsis’ in farkındalığı, tanısı, acil tedavisi ve ileri tedavisi ile ilgili güncel konularda bilgi verildi.

Türk Yoğun Bakım Derneği ile Global Sepsis Alliance’nin, Türkiye’de bu konuda büyük çalışmalar yaptığına dikkat çeken Dilken, Sepsis nedeniyle yaşanan ölüm olaylarını açıkladı. Dilken yaptığı konuşmada ayrıca sepsis hastalığının halk tarafından az bilindiğini belirtti.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada şunları söyledi;”Sepsis; enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu normal dışı yanıtın organ fonksiyonlarında bozukluk ve yetmezlik oluşturması sonucunda ortaya çıkan ve ölüm oranı oldukça yüksek olan durum. Örnek vererek açıklayacak olursak, örneğin bakteriyemi, herhangi bir hastalık sırasında mikroorganizmaların geçici olarak kanda bulunması, sepsis ise mikroorganızmaların kanda sürekli bulunması ve bazı organ yetmezlikleri ile beraber görülen klinik tabloya verilen addır. Sepsis ilerledikçe, ölümcül sonuç doğurabilecek septik şoka yol açabilir.

Sepsis, hayati risk taşıyan bir enfeksiyondur ve yoğun bakım ünitelerinde ölümlerin en önemli sebebidir. Kana bakteri veya toksin karışmasıyla oluşan sepsis vakalarının sadece yüzde 50’isinde enfeksiyon etkenlerini tespit edilebilmektedir.

Sepsis vakaların yüzde 40’ı akciğer enfeksiyonuyla başlamakla birlikte idrar yolları enfeksiyonu da önemli bir etkendir. Derideki bir yarada mikrop kapma nedeniyle enfeksiyon meydana gelmesi, apsenin patlaması sebebiyle iltihabın kana karışması, boğaz enfeksiyonu ve bağırsak iltihabı nedeniyle de septisemi oluşabilir. Uzmanlara göre diş iltihabı bile sepsise neden olabilir.

Ateş, üşüme, vücut ağrıları, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve sersemlik hissi gibi belirtilere neden olur.

İstatistiksel veriler sepsis vakalarının, daha çok ameliyatlardan, ağır kazalardan, ağır yaralanmalardan, organ naklinden sonra veya vücudunda kateter bulunanlarda ve yaşlı kişilerde ortaya çıktığını göstermekte.

Sepsis’i olan hastaların yüzde 15’inin, ciddi sepsis ya da septik şok’a girenlerin ise yüzde 50’sinin hayati riski bulunur” dedi.

