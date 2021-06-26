3 YAŞA DİKKAT!

Psikolog Müjde Yahşi yaptığı yazılı açıklamada, çocukların geçirdikleri her günün onların değişik davranışlar göstermesine neden olduğunu belirterek, ‘’Sizi öğrendikleriyle, tepkileriyle bunun yanında eğilimleriyle şaşırtmaya başlarlar. Bu sebeple bebeğinizin dönem dönem farklılaşan gelişim özellikleri olduğunu bilmelisiniz. Çocuklarda ilk 3 yaş çok önemlidir. Çünkü tüm yaşamı etkileyen 'Bağlanma' özellikle bu yaş aralığında oluşur. Bağlanmanın 2 taraflı olduğunu ve güvensiz bağlanmanın da bir travma şekli olduğunu bilelim’’ dedi. Çocukların anneye bağlanırken annenin de çocuğa bağlandığını belirten Yahşi, çocuğun anneye bağlanmasının kritik olduğunu, çünkü çocuğun bağlanmasının gelişimsel bir ihtiyaç olduğunu anlattı. Yahşi, ‘’Eğer çocuk bakım verene güvensiz bağlanmışsa bu çocuk için travmatiktir ve bu, bağlanma travmasıdır. Bağlanma travması çocuğun fiziksel ihtiyaçlarının dışında duygusal ihtiyaçlarının vakitlice ve yeteri kadar karşılanmadığı durumlarda ortaya çıkar. Çocuk ile geçen süre ve sürenin nasıl geçtiği bağlanma travmasının gelişimini belirler ve çocuğun cinsel kimlik problemi yaşamasının da önemli nedenlerindendir’’ diye konuştu. Beynin yüzde 80‘ninin oluştuğu ilk 3 yaşın çok kritik olduğuna vurgu yapan Yahşi, ‘’Bu yaş aralığında çocuk benlik algısını oluşturur. Çocuk anne babasından aldığı güven ile hayata adım atabiliyorsa, koşulsuz sevgi görebiliyorsa, sağlıklı sınırlar dahilinde özgür büyüyebiliyorsa, çocuk bağlanma travmasından korunabilir ve sağlıklı bir birey olarak yaşamına devam etmesi kolaylaşır’’ ifadelerini kullandı.