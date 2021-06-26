Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1392
ALTIN
502.610
DOLAR
8.7510
STERLİN
12.2039
EURO
10.4450

3 YAŞA DİKKAT!

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, bebeklerin, dünyaya gözlerini açar açmaz bir şeyler öğrenmeye başladıklarını hatırlatarak, çocuklarda ilk 3 yaş döneminin çok önemli olduğunu söyledi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:42
3 YAŞA DİKKAT!

Psikolog Müjde Yahşi yaptığı yazılı açıklamada, çocukların geçirdikleri her günün onların değişik davranışlar göstermesine neden olduğunu belirterek, ‘’Sizi öğrendikleriyle, tepkileriyle bunun yanında eğilimleriyle şaşırtmaya başlarlar. Bu sebeple bebeğinizin dönem dönem farklılaşan gelişim özellikleri olduğunu bilmelisiniz. Çocuklarda ilk 3 yaş çok önemlidir. Çünkü tüm yaşamı etkileyen 'Bağlanma' özellikle bu yaş aralığında oluşur. Bağlanmanın 2 taraflı olduğunu ve güvensiz bağlanmanın da bir travma şekli olduğunu bilelim’’ dedi. Çocukların anneye bağlanırken annenin de çocuğa bağlandığını belirten Yahşi, çocuğun anneye bağlanmasının kritik olduğunu, çünkü çocuğun bağlanmasının gelişimsel bir ihtiyaç olduğunu anlattı. Yahşi, ‘’Eğer çocuk bakım verene güvensiz bağlanmışsa bu çocuk için travmatiktir ve bu, bağlanma travmasıdır. Bağlanma travması çocuğun fiziksel ihtiyaçlarının dışında duygusal ihtiyaçlarının vakitlice ve yeteri kadar karşılanmadığı durumlarda ortaya çıkar. Çocuk ile geçen süre ve sürenin nasıl geçtiği bağlanma travmasının gelişimini belirler ve çocuğun cinsel kimlik problemi yaşamasının da önemli nedenlerindendir’’ diye konuştu. Beynin yüzde 80‘ninin oluştuğu ilk 3 yaşın çok kritik olduğuna vurgu yapan Yahşi, ‘’Bu yaş aralığında çocuk benlik algısını oluşturur. Çocuk anne babasından aldığı güven ile hayata adım atabiliyorsa, koşulsuz sevgi görebiliyorsa, sağlıklı sınırlar dahilinde özgür büyüyebiliyorsa, çocuk bağlanma travmasından korunabilir ve sağlıklı bir birey olarak yaşamına devam etmesi kolaylaşır’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
3 YAŞA DİKKAT!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kontrol Kurumsallaşma toplantısı yapıldı
Kontrol Kurumsallaşma toplantısı yapıldı
Evde sağlık hizmeti değerlendirildi
Evde sağlık hizmeti değerlendirildi
Sağlık sektörüne kadro tahsisi
Sağlık sektörüne kadro tahsisi
Kurul toplantısı yapıldı
Kurul toplantısı yapıldı
Yokmuş gibi olmaz!
Yokmuş gibi olmaz!
Mobil aşı uygulaması
Mobil aşı uygulaması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim